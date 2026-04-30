『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「風呂場の窓割り侵入し窃盗か周辺で同様被害20件」についてお伝えします。◇さいたま市の戸建て住宅に侵入し、現金およそ700円と車の鍵を盗んだとして逮捕されたのは、自称建設業の松本悠貴容疑者（39）です。その手口はどのようなものでしょうか。被害住人の通報「風呂場の窓が割られていて、室内が物色されている」警察によりますと、松本容疑者は今月15日深夜から翌朝