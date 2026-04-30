歌手五木ひろし（78）が30日、大阪市内で、デビュー55周年を記念するコンサートツアー「『よこはま・たそがれ』から55年五木ひろしアニバーサリーコンサート」の取材会に臨んだ。ツアーの最終公演となる10月6日、神奈川・よこすか芸術劇場まで全国12カ所で開催される。1971年（昭46）、「よこはま・たそがれ」で「五木ひろし」として再デビューしてから55年。昭和、平成、令和と時代をまたいで歌い続けてきた五木は、節目のステ