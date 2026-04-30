30日、警視庁が公開した写真。殺人未遂の疑いが持たれていて、現在、逃走を続けている高林輝行容疑者（44）です。2年半前にも同様の事件を起こしたとして逮捕され、その後、不起訴処分となった高林容疑者。30日、母親が報道陣の取材に応じました。高林容疑者の母親：自分もおろかだった。あんなトラブルになる前に、私が警察に電話していればこんなふうに発展しなかった。すごく反省している。事件は東京・福生市加美平にある高林