アメリカ軍がイランに対する「短期間で強力」な攻撃計画をつくり、日本時間30日夜、トランプ大統領に説明すると、アメリカメディアが報じました。アメリカとイランの間に戦闘再開の懸念が高まっています。■イラン情勢の悪化で“ぎょうざ販売休止”も62年愛された味。「おいしい、おいしい」関東を中心におよそ100店舗展開する中華料理チェーン「ぎょうざの満洲」では、看板商品の「冷蔵生ぎょうざ」と「冷凍生ぎょうざ」のうち「