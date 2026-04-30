柳沢慎吾（64）が30日、都内で5月1日からの角川映画祭に先駆けて「セーラー服と機関銃4Kデジタル修復版」（相米慎二監督監督）の先行上映会に登壇した。今作は81年に薬師丸ひろ子（61）主演で大ヒットした。当時19歳だった柳沢は、薬師丸演じる主人公・星泉の同級生、智生役で映画初出演を果たした。撮影から45年ぶりの舞台あいさつ。当時を振り返り「暴走族のシーン見ました？あれ本物なの。何十回もテストやりましたね。深夜