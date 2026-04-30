4月29日、TBSの篠原梨菜アナウンサーがInstagramを更新。仲よしアナウンサーとのプライベートツーショットを披露し、“ナチュラル感”を指摘する声があがっている。篠原アナは《@ayaka_genma》とのみつづり、水色のトップス姿でテレビ静岡の弦間彩華アナウンサーと顔を寄せ合う、仲よさげなツーショットを公開した。ただし、ふだんの篠原アナとは少し違い、目元や口元などのメイクが薄い印象で、見た目が“すっぴん”に近く