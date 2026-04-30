岩谷産業は、ワイド設計で大人数で楽しめるカセットガス式の卓上バーベキューこんろ「イワタニカセットガス “ワイドBBQグリル”」を、2026年4月28日（火）に発売しました。価格はオープンプライスで、公式サイトでの販売価格は1万3800円（税込）。 「イワタニカセットガス “ワイドBBQグリル”」 記事のポイント 炭を使わずカセットガスで焼けるので、準備や後片付けも簡単。手軽にバーベキューが楽しめます。直火式で