《今日は4/29（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました!!》俳優の鈴木福が4月29日、XとInstagramで運転免許を取得したことについて、免許証の実物写真を添えて報告した。「運転免許証の交付の日付は4月9日です。免許証には『鈴木福平成16年6月17日生』『2028年（令和10年）07月17日まで有効』としっかり記載されています。オートマチック（AT）車限定ではなく、マニュアル車も運転できることから