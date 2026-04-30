元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が30日までにInstagramを更新。新たな愛車を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】魔裟斗、約3500万円・限定60台のSUVを納車（2枚）度々ツーリングの様子など愛車について投稿している魔裟斗。今回の投稿では、日本国内で計60台限定となるSUV「Mercedes-AMG G63 Edition performance」の納車を報告。写真には、納車されたばかりの新たな愛車との2ショットや四角いボディが堪能できる車