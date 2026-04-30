ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が28日スタート。第1話では、さっそく3人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報から最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることに。【写真】婚活顔合わせに大遅刻してきた年収1000万円ハイスペ男本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手