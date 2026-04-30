女優でタレントの川口葵が29日にInstagramを更新し、現役最後の試合を見事KO勝ちで締めくくった夫・武尊との2ショットを公開し、「現役生活お疲れ様でした」とねぎらった。【写真】「嫌いにならないでね！笑」武尊の妻・川口葵、衝撃的な寝姿29日、アジア最大の格闘技イベント「ONE Championship」の日本開催シリーズ「ONE SAMURAI」での引退試合で、ロッタン・ジットムアンノンとフライ級キックボクシング世界暫定王座決定戦