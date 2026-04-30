◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手がプロ通算２４５３安打とし、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位となった。さらに、打撃の神様・川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打を記録した。２回１死二塁、左腕・玉村に追い込まれながらフォークを左前にはじき返しチャンスを広げた。プロ初安打は新人時代だった２００７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長