Ｇ大阪は３０日、３月に新加入したばかりの元ドイツ代表ＤＦフィリップ・マックスと双方合意のうえ、契約を解除すると発表した。３２歳のマックスは左利きのサイドバック。わずか１か月あまりでＧ大阪を去ることとなった。以下はクラブを通じて発表した本人のコメント。フィリップ・マックス「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりました。このクラブでの時間は決して長くはありませんでしたが、ここで得た経験とすべて