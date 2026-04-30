１０月１７日の大相撲おおさか舞洲場所（おおきにアリーナ舞洲）の開催に伴い、元大関・豪栄道の武隈親方が３０日、ＰＲのため大阪市役所を表敬訪問した。会場はバスケＢリーグやバレーＳＶリーグなども開催しており、７０００人収容できる。寝屋川市出身の武隈親方は「普通の巡業会場でもここまで広い会場はないので、頑張らなければいけない」と地元・大阪での集客へ意気込んだ。歓談の最中、横山市長が突然「ここで僕を