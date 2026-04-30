King Gnuが、ツアー＜King Gnu CEN＋RAL Tour 2026＞のファイナルとなる神奈川・横浜アリーナ公演をWOWOWにて生中継されることをアナウンスした。2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多となる16都市を巡って31公演を実施する＜King Gnu CEN＋RAL Tour 2026＞。今回生中継が行われるのは、その追加公演として行われる横浜アリーナの最終日、7月15日の模様だ。さらにWOWOWでは、2024年の5大ドームツアー＜THE GREATEST UNKNOWN