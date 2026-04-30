第１子を妊娠中のフジテレビ・三上真奈アナウンサー(37)が、元日本テレビの後藤晴菜アナとの2ショットを公開した。2人は2013年入社の同期でもある。 【写真】笑顔がめっちゃ穏やかな2人メガネも似合ってる 三上アナは24日に更新したインスタグラムで「同期の元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜ちゃんいつ会ってもキラキラが増すばかりで眩しい毎度変わらない可愛さにはるたんの周りだけ時が止まってたの