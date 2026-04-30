U-16日本代表GK伊東レオン優樹がアンデルレヒトのU-18チームに加入ベルギーのコルトレイクのユースに所属しているU-16日本代表GK伊東レオン優樹が同国の名門アンデルレヒトのU-18チームに加入するようだ。ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏が自身のXで伝えた。伊東は2010年1月生まれの16歳。日本代表MF三笘薫やMF田中碧らを輩出した少年サッカークラブのさぎぬまSCや東急Sレイエスを経て欧州へ渡った。日本とイタリアの