豪雨被害で2022年8月から一部区間で運休が続くJR米坂線の復旧を検討する会議が30日、新潟県で開かれ、山形県と新潟県から地域の負担額などの想定が示されました。山形と新潟を結ぶ米坂線は2022年8月の豪雨で被災し、長井市の今泉駅から新潟県村上市の坂町駅の区間で運休が続いています。復旧についてJRが提示している運営方法は、「JR単独」のほか、一部を自治体が保有する「上下分離方式」、地域が運営するいわゆる「第3セクタ&#1