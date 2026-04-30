◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月30日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が30日の広島戦（東京D）で今季6安打目を放ち、自身の現役最多記録を更新する通算2453安打目をマーク。2452安打で並んでいた土井正博（西武）を抜いてNPB歴代単独10位に浮上した。「6番・三塁」に入り、4試合ぶりにスタメン出場。試合出場も4試合ぶりだったが、0―0で迎えた2回、1死二塁で入った第1打席で相手先発左腕・玉村が1ボール2ストライ