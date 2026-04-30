アメリカのトランプ大統領はイランとの交渉をめぐり、核問題の先送りはできないとの認識を示しました。交渉に進展が見られない中、アメリカ軍が新たな攻撃計画を準備しているとも報じられています。トランプ大統領が29日、SNSに投稿した画像。AIで生成したとみられる戦場のような場所で銃を構える自身の姿の上に、こう書かれています。アメリカトランプ大統領「これ以上“良い人”でいるのはやめだ」そのトランプ氏、イラン側と