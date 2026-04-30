日本航空との連携協定締結式であいさつするJR西日本の奥田英雄専務執行役員（左）＝30日午後、大阪市JR西日本は30日、西日本エリアの活性化に向けた連携協定を、全日本空輸（ANA）、日本航空（JAL）とそれぞれ締結した。2030年代をめどに予約システムを連携して、飛行機と鉄道を一体的に利用できる仕組みを構築する。広域の観光ルートも提案し、都市部を中心に増えるインバウンド（訪日客）を地方にも誘致する考えだ。JR西と航