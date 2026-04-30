燃油サーチャージが5月1日から大幅に引き上げです。燃料価格の急激な変動に対応するため、国際線の運賃に追加される燃油サーチャージについて、全日空と日本航空は5月、6月の発券分から大幅な引き上げを行います。2社とも上限額を見直した上で、日本発のヨーロッパや北米便は、全日空で3万1900円から5万6000円、日本航空は2万9000円から5万6000円、韓国便は全日空では3300円から6700円、日本航空では3000円から6500円などとなりま