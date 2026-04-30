広島県三原市の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、遺体は三原市に住む29歳の男性だったことが分かりました。【映像】現場の様子この事件は、2月に東広島市の住宅が放火されリフォーム会社社長の川本健一さんが首を刺され殺害された事件に関連して、警察が三原市の関係先を捜索していたところ土の中から腐敗した遺体が発見されたものです。DNA鑑定の結果、遺体は三原市の自営業・徳田雅希さん（29）だったことが分かり