民間の業者が抱えるコメの在庫が高止まりしています。先月末時点の水準も過去10年で最大だったことがわかりました。農水省によりますと、先月末時点で民間企業が抱えるコメの在庫量は277万トンでした。前の年の同じ月より97万トン多く、過去10年で最も多い水準です。また、集荷業者から卸売業者などに販売された数量は100万トンと、過去で最も低い水準となっています。去年から続いた価格高騰をうけ消費者の間で買い控えが起きたこ