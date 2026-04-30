◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神が初回に鮮やかな先制攻撃を仕掛けた。1死から2試合連続スタメン出場の岡城快生外野手（22）が高梨のカーブを右前打して口火を切った。森下が左前打、前日29日に無安打4三振だった佐藤輝も遊撃内野安打で続いて、満塁とすると、左手首骨折で戦列を離れた近本と同じ年の大山悠輔内野手（31）が右二塁打を放ち、2点を先制。さらに小幡も中前適時打。阪神は岡城からの5