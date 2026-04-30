気象庁は30日、5月28日から提供が始まる新たな防災気象情報について、市町村ごとの詳細な基準をホームページで示した。全体としては「レベル3土砂災害警報」は現状の「大雨警報（土砂災害）」より発表頻度が下がるが、出たら高確率で警戒レベル4相当の「危険警報」（現在の「土砂災害警戒情報」）に至る運用になる点が重要だ。警報を経ずに危険警報が出るケースも想定され、今まで以上に避難への意識が必要だ。気象庁による