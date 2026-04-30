自動運転支援のソフトを開発する米アプライド・インテュイションのカサール・ユニス最高経営責任者（ＣＥＯ）は２７日、読売新聞などのインタビューに応じ、「自動車や鉱業、農業、建設などあらゆる業界に対応する単一のプラットフォーム開発を目指す。自動運転は初期段階にあるからこそ可能性に満ちている」と述べた。ユニス氏はスシテック東京のトークセッションに登壇した。米国に拠点を置く同社は、知能を実際の物理的な機