旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性が任意で事情を聞かれていた捜査で、警察は動物園の30代男性職員を死体損壊容疑で逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材でわかりました。【映像】現場の様子容疑が固まり次第逮捕する方針です。（ANNニュース）