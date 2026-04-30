ミャンマーの親軍政権は30日、受刑者に対して今月2度目となる恩赦を与えると発表し、拘束が続く民主化指導者・アウンサンスーチー氏（80）の刑期がさらに短縮されることになりました。ミンアウンフライン大統領は30日、仏教行事に合わせて、外国人11人を含む受刑者1519人に今月で2度目となる恩赦を与えると発表しました。アウンサンスーチーさん（80）は2021年の軍事クーデターで拘束され、あわせて27年の刑に服していますが、今回