1本1億円超えの日本酒！株式会社獺祭と三菱重工業株式会社は、月面での清酒製造を目指す「獺祭MOONプロジェクト」の第一弾ミッションを完遂したと発表しました。三菱重工によると、宇宙空間での清酒醸造試験に成功したのは人類初といいます。【写真】えっ…これが「1億円超の宇宙産清酒」驚愕の全貌ですこのミッションは、国際宇宙ステーション（ISS）「きぼう」日本実験棟で、月面重力を模擬した環境下で清酒の醸造試験を実施