俳優の森カンナが自身のInstagramアカウントを更新。サッカー元日本代表・内田篤人から贈られたユニフォーム姿を披露した。 参考：芳根京子、『めおと日和』優秀賞受賞に森カンナ「うれしか～」吉岡里帆「可愛すぎたよー」 投稿では「友人の内田の篤人先生が、差し入れと共に多すぎる恋と殺人ユニフォームを送ってくれた！！」と綴られ、サッカー日本代表の青いユニフォームを身