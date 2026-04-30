サン電子のゲームブランド「SUNSOFT」は、「ルート16」シリーズの完全新作『ROUTE16R』を8月6日に発売することを発表した。対応プラットフォームはNintendo SwitchおよびSteam（PC）。Amazonにて関連タイトルの予約販売もスタートしている。 【画像あり】新作では逃げるだけじゃない新要素も分かるスクリーンショット 『ROUTE16R』は、1980年代に発売された「ルート16」シリ