au IDで、一部の端末を利用するユーザーにおいて「指紋・顔認証によるログイン設定」ができない事象が発生している。 KDDIのWebサイトによると、現在一部のユーザーにおいて、指紋や顔認証によるログイン設定の登録が進まない場合があるという。影響を受ける端末で設定しようとすると「お客様の端末では、生体認証がご利用頂けません」というメッセージが表示される。 エラー