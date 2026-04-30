格の違いを見せつけた格好だ。現地４月29日に開催されたサウジアラビアリーグ第30節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルは、昨季は川崎、今季は町田を決勝で破ってアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）を連覇した３位のアル・アハリとホームで対戦。76分にC・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。注目を集めているのが、見事なヘッドでキャリア通算970点目を挙