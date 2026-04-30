金沢経済同友会の定時総会が30日、金沢市内で開かれました。9年ぶりの代表幹事交代による新体制のもと、北陸新幹線延伸問題など諸課題について取り組みを進めていきます。金沢経済同友会の定時総会では、昨年度の事業内容や収支決算が承認されたあと、今年度の事業計画などが 報告されました。計画では、北陸新幹線の延伸ルート問題について、「米原ルート」の優位性が動かないことを発信し続けることや、加賀藩前田家が所有する古