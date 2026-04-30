親の介護をきっかけとした地方への移住など、家族のサポートを優先しながら自身の仕事や趣味との最適なバランスを実家生活に見出すケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、群馬県館林市在住・51歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費