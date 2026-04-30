元乃木坂46で現在は俳優やモデルとして活動する堀未央奈さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国を1人で旅行したと報告し、写真を公開しました。【写真】堀未央奈の韓国1人旅ショット「20人はすごすぎる笑」堀さんは「一人旅だけど友達20人くらいに会えた旅」と明かし、2枚の写真を投稿。いずれもセルフィーではありませんが、現地で会った友人が撮影したのでしょうか。「とても自分にE(外交的)を感じた」とあるように、