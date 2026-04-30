7月に石川県金沢市で開催されるアニメソングの祭典をプロデュースする、アーティスト龍玄としさんが、30日、MROラジオ番組に出演しました。龍玄としさんは、MROラジオのワイド番組「ノコトラジオ」に出演し、自らが初めてプロデュースするアニメソングの祭典「アニソン レジェンズ フェス ジャパン」の魅力を語りました。フェスは7月4日に石川県立音楽堂で開催され、歌手の大黒摩季さんや森口博子さん、KENJI03、ゴールデンボンバ