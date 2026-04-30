２９日に放送された日本テレビ系ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」では、ラストで驚きの２人が大阪で待ち合わせしているシーンが放送された。専業主婦の涼子（麻生久美子）は、バーのママ・ルナ（波瑠）とともに、かつて交際していた元恋人・カズトの消息を探していた。ルナの推理が冴え渡り、カズトの身内がルナに接近。カズトの悲しい事実が明らかになる。すべてを知った涼子は、心の整理をつけ、東京に帰ることを決