韓国の映画配給会社・ＰＬＵＳＭエンターテインメントが２９日、日本の人気児童小説でアニメ化、実写映画化もされた「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」を韓国リメークすることを発表し、実写版で天海祐希が演じた紅子役をドラマ「恋のスケッチ〜応答せよ１９８８〜」「良くも、悪くも、だって母親」などに出演している女優のラ・ミランが演じると発表、併せてポスターと予告映像を公開した。本文には「いらっしゃいませ、幸運のお客さ