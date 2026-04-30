家事代行サービスなどを手がける株式会社ベアーズの実業団チアダンスチーム「Bears Ray（ベアーズレイ）」が、米国フロリダ・オーランドで行われた『THE CHEERLEADING AND DANCE WORLDS CHAMPIONSHIP』に出場し、入賞を果たした。【写真】実業団チアダンスチーム・Bears Ray、仕事場の姿家事代行サービスに励む同大会は、全米強豪チームと世界40ヶ国からの代表が集結するクラブチームの世界選手権にあたるもの。決勝は、現地