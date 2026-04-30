Ｊ１Ｃ大阪は３０日、ドイツ１部リーグ・ドルトムントと７月２９日にＹＡＮＭＡＲＨＡＮＡＳＡＫＡＳＴＡＤＩＵＭで国際親善試合を行うと発表した。２４年以来２度目の対戦。前回はドルトムントが３−２で勝利している。ドルトムントにはＭＦ香川真司（３７）が過去にのべ７シーズン所属。初めて契約した２０１０年から両チームは関係性を深めてきた。ドルトムントのカルステン・クラマーＣＥＯは「われわれの大事な友人で