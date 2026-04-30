大規模な山林火災による避難指示の大半が解除されてから一夜明けた岩手県大槌町＝30日午前岩手県大槌町の山林火災で、町は30日、17世帯24人に出していた避難指示を解除した。最大で人口の3割に当たる1558世帯3257人に出ていた避難指示は、全て解除となった。吉里吉里地区周辺では、火災の影響で制限されていたワカメ漁が再び活気を取り戻した。住民の日常生活もほぼ元通りとなったが、鎮圧には至っておらず、熱源や白煙が確認さ