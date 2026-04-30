西日本シティ銀行（福岡市）は30日、下関支店（山口県下関市）の行員が支店執務室内を撮影した動画や画像を交流サイト（SNS）に投稿していたと発表した。顧客7人の氏名が記載されたホワイトボードが写っていた。同行は「心から深くおわび申し上げる。コンプライアンス順守や情報管理を徹底し再発防止に努める」とのコメントを出した。同行によると、行員が投稿したのはSNSアプリ「BeReal.」。このアプリの利用者には1日1回、不