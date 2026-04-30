画家の石井一男（いしい・かずお）さんが３月１８日、心不全で亡くなった。８２歳だった。告別式は近親者で済ませた。神戸市出身。４０歳代後半まで職を転々としながらほぼ独学で絵画を学び、１９９２年に神戸市内のギャラリーで初めて個展を開いて注目された。女神を思わせる慈愛に満ちた女性像のほか、花や風景を題材に晩年まで作品を発表し続けた。清貧な生き方は後藤正治さんのノンフィクション「奇（き）蹟（せき）の画