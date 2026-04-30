Ｊ１ＦＣ東京は３０日、ドイツ１部リーグ・ドルトムントと８月１日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で国際親善試合を行うと発表した。都内で会見を開いたＦＣ東京の川岸滋也社長は「実現できて大変うれしい。Ｗ杯後のサッカー界の盛り上げにつなげていきたい」と話した。昨年秋から構想を温めていたといい「やるからには注目を挙げるイベントにしたい」と調整を重ね実現。６月〜７月に開催されるＷ杯北中米３カ国大会の熱を