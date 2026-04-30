京都の鴨川では夕暮れになると、カップルが自然と等間隔に並んで座る。誰が決めたルールでもないのに、なぜそうなるのか。1200年続く都には「争いの火種を消す」暗黙の知恵が根付いているという。京都生まれの行政書士・服部真和さんが「折り合いの文化」を解説する――。（第2回）※本稿は、服部真和『京都人が教えるずるいけどうまい合意の技術』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Eloi_Omella※写真