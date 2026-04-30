英語が話せなくても、英会話でその場をうまく乗り切れる方法はないのか。大学や企業で英語を教える濱崎潤之輔さんは「文法や単語より先に知るべき“暗黙の了解”がある。『Yes』だけで答えたり、うなずくだけで会話を続けたりすると、相手に冷たい印象を与えてしまう。まずは一言加えることを試してほしい」という――。（第2回）※本稿は、濱崎潤之輔『中学英語でつまずいた人が読む本』（日経BP）の一部を再編集したものです。写