2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第2位は――。▼第1位トップは｢三菱商事より544万円高い｣2577万円…平均年収が高い｢全国トップ500社｣ランキング2025▼第2位億超え新築よりいい…三軒茶屋の一軒家90平米を2100万円で買ったスウェーデン人絶賛｢日本の空き家｣の潜在力▼第3位老後資金2000万円が貯まり､そのうち400万円が現金で戻ってくる…NISAより手堅い｢4