お金を貯めるにはどうしたらいいのか。FPの橋本絵美さんは「貯まらない原因は意志の弱さではなく、しくみがないからだ。家計簿を毎日つける必要はない。年1回、紙1枚に書き出すだけで家計は驚くほど整う」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■家計簿をつけてもお金は貯まらない「節約しているのに貯まらない」「家計簿をつけてもお金が残らない」「忙しくてお金の管理まで手